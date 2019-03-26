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Альба прокоментував рішення Піке виступати за збірну Каталонії

08:00 509 Читать на русском
Альба прокоментував рішення Піке виступати за збірну Каталонії
Жерар Піке / Diario Sport

Захисник Барселони Жорді Альба вважає, що рішення Піке виступати за збірну Каталонії – його особиста справа.

"Чесно кажучи, не обговорював з Жераром це рішення. У нього є свої причини для цього. Вам доведеться запитати його особисто. Піке сам прийняв рішення покинути збірну Іспанії, а тепер він хоче грати за Каталонію. Це безумовно його особиста справа", – цитує Альбу Football Espana.

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Нагадаємо, захисник Барселони завершив свої виступи за національну команду Іспанії минулого року після чемпіонату світу-2018.

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Нещодавно оборонець Барселони отримав перший виклик до збірної Каталонії, та зіграв у товариському матчі проти Венесуели (1:1).

Теги
Жорді Альба Жорді Альба Жерар Піке Жерар Піке Товариські матчі Збірна Каталонії
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