Альба прокоментував рішення Піке виступати за збірну Каталонії

Захисник Барселони Жорді Альба вважає, що рішення Піке виступати за збірну Каталонії – його особиста справа.

"Чесно кажучи, не обговорював з Жераром це рішення. У нього є свої причини для цього. Вам доведеться запитати його особисто. Піке сам прийняв рішення покинути збірну Іспанії, а тепер він хоче грати за Каталонію. Це безумовно його особиста справа", – цитує Альбу Football Espana.

Тренер Каталонії Лопес: Піке покинув збірну Іспанії не заради нас

Нагадаємо, захисник Барселони завершив свої виступи за національну команду Іспанії минулого року після чемпіонату світу-2018.

Піке, Хаві та Боян викликані до збірної Каталонії

Нещодавно оборонець Барселони отримав перший виклик до збірної Каталонії, та зіграв у товариському матчі проти Венесуели (1:1).