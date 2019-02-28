Альба продовжив контракт з Барселоною та отримав фантастичну клаусулу

Захисник Барселони Жорді Альба продовжив контракт з клубом.

Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту з захисником Жорді Альбою. Нова угода розрахована до 2024 року. Суму відступних за гравця складе 500 млн євро.

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Захисник перейшов до "блаугранас" з Валенсії влітку 2012 року під час чемпіонату Європи в Україні та Польщі, де Іспанія у фіналі розбила Італію з рахунком 4:0.

Разом з Барсою Альба вже встиг виграти всі можливі трофеї.

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