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Альба повідомив про бажання продовжити контракт з Барселоною

12:13 181 Читать на русском
Альба повідомив про бажання продовжити контракт з Барселоною
Жорді Альба / соцмережі

Захисник Барселони Жорді Альба заявив, що хотів би підписати новий контракт з Барселоною, але все залежить від клубу.

"Все досі залишається так само: у мене залишився рік за контрактом, і я не знаю, що думає клуб. Я спокійний. Їм треба побачити, чи хочуть вони продовжити контракт зі мною, це головне.

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Я лише можу слідкувати за своєю грою, яка, на мою думку, є хорошою, але я ні від кого нічого не очікую", – цитує Альбу Marca.

Контракт захисника з іспанським грандом діє до літа 2020 року. Барселона після 19 турів очолює турнірну таблицю Ла Ліги і має в активі 43 очки.

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Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Барселона Барселона Трансфери Барселони Жорді Альба Жорді Альба
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