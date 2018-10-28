Альба: Ніхто не може замінити Мессі

Захисник Барселони Жорді Альба перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з міланським Інтером зазначив, що каталонській команді буде непросто здобути перемогу без нападника Ліонеля Мессі.

"Жоден з гравців не може замінити Мессі. Він робить Барселону набагато кращою, забиває мінімум 20 голів.

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Всі завжди чекають, що він забезпечить позитивний результат матчу для Барселони. Тепер нам потрібно діяти без нього і випустити назовні ще більше енергії, ніж раніше. Я довіряю команді. Думаю, перемога буде за нами, не дивлячись на відсутність Лео.

Мессі надає команді впевненості, тому що він відрізняється від інших гравців. Він бачить гру інакше, більш широко. Кожен з футболістів Барселони відчуває себе кращим, коли Лео на полі", – цитує Альбу Mundo Deportivo.

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