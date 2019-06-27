Альба, Мата та Хуанфран могли перейти в Дніпро – Хуанде Рамос розповів про божевільні плани клубу

Колишній наставник Дніпра Хуанде Рамос розповів, що Дніпро хотів підписати Жорді Альбу, Хуана Мату та Хуанфрана.

"Ми дійсно хотіли підписати Альбу, Мату та Хуанфрана, коли вони ще не були відомими. Альба зараз ключовий гравець Барселони, а тоді у нас була можливість запросити його.

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За 4 роки роботи в Дніпрі мені не дозволили підписати жодного іспанського гравця. Зокрема з цим пов'язано моє невдоволення, що я не зміг особисто поспілкуватися з Ігорем Коломойським, щоб запитати, чому я не міг запросити футболістів, яких так хотів. Тому можна сказати, що це був незавершений проект", – сказав Рамос програмі Бомбардир.

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