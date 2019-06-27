toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Альба, Мата та Хуанфран могли перейти в Дніпро – Хуанде Рамос розповів про божевільні плани клубу

19:57 570 Читать на русском
Альба, Мата та Хуанфран могли перейти в Дніпро – Хуанде Рамос розповів про божевільні плани клубу
Жорді Альба / AS

Колишній наставник Дніпра Хуанде Рамос розповів, що Дніпро хотів підписати Жорді Альбу, Хуана Мату та Хуанфрана.

"Ми дійсно хотіли підписати Альбу, Мату та Хуанфрана, коли вони ще не були відомими. Альба зараз ключовий гравець Барселони, а тоді у нас була можливість запросити його.

Хуанде Рамос заявив про готовність повернутись в Україну

За 4 роки роботи в Дніпрі мені не дозволили підписати жодного іспанського гравця. Зокрема з цим пов'язано моє невдоволення, що я не зміг особисто поспілкуватися з Ігорем Коломойським, щоб запитати, чому я не міг запросити футболістів, яких так хотів. Тому можна сказати, що це був незавершений проект", – сказав Рамос програмі Бомбардир.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ

blog_ava
Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ
13:00
3523
Теги
Барселона Барселона Відеоновини Хуанде Рамос Хуанде Рамос Хуан Мануель Мата Хуан Мануель Мата Хуанфран Хуанфран Дніпро Дніпро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жорді Альба Жорді Альба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
37
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук