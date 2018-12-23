Альба близький до підписання нового контракту з Барселоною

Оборонець іспанської Барселони Жорді Альба вже незабаром може перепідписати угоду з "блаугранас".

Лівий захисник майже остаточно узгодив новий контракт із босами Барси. Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Нова угода Альби з каталонцями буде розрахована до літа 2023 року, а зарплата гравця складе орієнтовно 9 млн євро на рік. Чинний контракт 29-річного оборонця завершує дію в 2020-му.

У сезоні 2018/19 Жорді Альба провів 17 матчів у Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч і зробив 6 асистів. У Барселоні він проводить сьомий сезон поспіль.