"Те, що Хаві — наш тренер, надає додаткової мотивації, принаймні мені. Ми робитимемо все можливе, щоб змусити його пишатися нами. Такою є наша місія.

"Барселона зараз не в тому стані, щоб задирати ніс", – Хаві готується до тренерського дебюту у Лізі чемпіонів

У нього дуже цікаві заняття перед тренуваннями. Вони об'єднують нас. Тренування відбуваються дуже весело, але потребують великих зусиль. Ми щасливі.

Зміни відбулися, але я не хочу принижувати гідності тих, хто працював раніше. Зрештою, тренера звільнити найпростіше. Але коли справи йдуть погано, винні й футболісти. Зміна тренера – це неприємно, але Хаві нас влаштовує.

Він наголосив, що треба розмовляти з усіма, особливо з тими, хто не грав. Це позитивний момент для всієї команди, який допоможе нам знову повірити у себе.

Хаві оптимістичний. Він дуже позитивна людина. Я думаю, що скоріше це він надихає нас, а не навпаки", — цитує Альбу Goal.

Нагадаємо, Барселона звільнила Рональда Кумана з крісла наставника через незадовільні результати клубу. Каталонці після 13-ти турів Ла Ліги розташовуються на 8-й сходинці.

Барселона втримала перемогу над Еспаньйолом – Хаві дебютував, повернувши стиль "блаугранас", але проблеми залишились