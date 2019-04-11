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Альба: Барселона контролювала всі аспекти в матчі з Манчестер Юнайтед

13:05 233 Читать на русском
Альба: Барселона контролювала всі аспекти в матчі з Манчестер Юнайтед
Жорді Альба / BBC

Захисник Барселони Жорді Альба прокоментував виїздну перемогу над Манчестер Юнайтед в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

"Це була збалансована гра з обох сторін. Ми намагалися не робити помилок, і команда дуже добре захищалася.

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У атаці ми також показали хороший футбол. Результат не надто переконливий, але забитий гол на виїзді – це добре для нас.

Ми відмінно контролювали кожен аспект гри. Ми контролювали м'яч більшу частину гри, грали добре на другому поверсі, де Манчестер Юнайтед настільки потужний. Також ми не давали супернику проводити контратаки.

Зараз ми щасливі, тому що на Олд Траффорд нелегко виграти. Нас очікує матч-відповідь, але зараз ми маємо перевагу", – розповів Альба в післяматчевому коментарі, передає Goal.com.

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Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Барселона Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Жорді Альба Жорді Альба
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