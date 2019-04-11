Альба: Барселона контролювала всі аспекти в матчі з Манчестер Юнайтед

Захисник Барселони Жорді Альба прокоментував виїздну перемогу над Манчестер Юнайтед в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це була збалансована гра з обох сторін. Ми намагалися не робити помилок, і команда дуже добре захищалася.

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У атаці ми також показали хороший футбол. Результат не надто переконливий, але забитий гол на виїзді – це добре для нас.

Ми відмінно контролювали кожен аспект гри. Ми контролювали м'яч більшу частину гри, грали добре на другому поверсі, де Манчестер Юнайтед настільки потужний. Також ми не давали супернику проводити контратаки.

Зараз ми щасливі, тому що на Олд Траффорд нелегко виграти. Нас очікує матч-відповідь, але зараз ми маємо перевагу", – розповів Альба в післяматчевому коментарі, передає Goal.com.

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