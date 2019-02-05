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Альба досі не продовжив контракт з Барселоною – сторони не можуть домовитись про зарплату

16:49 92 Читать на русском
Альба досі не продовжив контракт з Барселоною – сторони не можуть домовитись про зарплату
Жорді Альба / Фото: соцмережі

Захисник Барселони Жорді Альба досі не може узгодити новий контракт з "блаугранас".

Іспанський захисник Жорді Альба досі не може продовжити контракт з Барселоною, повідомляє Mundo Deportivo.

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Сторони узгодили термін нової угоди, але не можуть зійтися на сумі зарплатні футболіста. Поточна угода 29-річного захисника діятиме ще 1,5 року.

Раніше повідомлялося, що Альба вимагає зарплатню у 9 млн євро на рік.

Іспанець перейшов у Барселону з Валенсії у 2012-му році. В поточному сезоні захисник зіграв 22 матчі в Ла Лізі, забив 1 гол і віддав 7 результативних передач.

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Теги
Іспанія Жорді Альба Жорді Альба Барселона Барселона
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