Хетафе на виїзді розписав безгольову нічию із Алавесом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 3-й тур

Алавес – Хетафе – 0:0

Валенсія – Уеска – початок о 17:00

Ельче – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Програму іспанського вікенду відкривав поєдинок Алавес – Хетафе. Загалом, перша половина зустрічі була досить нудною. Лише один небезпечний момент і відразу забитий м'яч, який було скасовано арбітром через офсайд. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – жодного небезпечного момента до кінця матчу. Лише на 80-й хвилині Суарес у боротьбі впав у штрафному майданчику, але рефері не розгледів порушення правил. Алавес ж за всю гру так і не зумів завдати жодного удару в площину воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

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