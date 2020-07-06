Алавес звільнив Гарітано – його замінив екс-тренер Дніпра

Черговий фахівець із іспанської Ла Ліги не витримав випробування рестартом сезону. Керівництво Алавеса вказало на двері головному тренеру Ас'єру Гарітано.

Баскський клуб оголосив про відставку керманича після поразки Вальядоліду (0:1). Новий головний тренер Алавеса був призначений у неділю ввечері, повідомляє офіційний сайт "славних".

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Замість Гарітано, під керівництвом якого Алавес програв останніх п'ять матчів, новим керманичем став Хуан Рамон Лопес Муньїс. Він перебував без роботи з весни 2019-го, коли був звільнений Малагою. Раніше 51-річний фахівець працював із Марбельєю, сантандерським Расінгом, Алькорконом, Леванте, а в 2010-2014 рр. допомагав Хуанде Рамосу в Дніпрі.

До слова, на чолі Алавеса Лопес Муньїс дебютує вже в п'ятницю з матчу проти мадридського Реала. Баски наразі посідають 15-те місце в Прімері, випереджаючи зону вильоту на 6 очок за чотири тури до кінця чемпіонату.

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