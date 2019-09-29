Алавес здолав Мальорку, Вальядолід без Луніна переграв Еспаньйол: 7-й тур Прімери, матчі неділі

У неділю, у рамках 7-го туру Прімери, відбулось п’ять поєдинків. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 7-й тур

Еспаньйол – Вальядолід – 0:2

Голи: Мічел, 25 (пен), Плано, 90+4

Вилучення: Калеро, 66 (Е)

Ейбар – Сельта – 2:0

Голи: Еспозіто, 47, Орельяна, 60

Нереалізований пенальті: Аспас, 90+4 (С)

Алавес – Мальорка – 2:0

Голи: Перес, 76 (пен.), Хоселу, 86

Леванте – Осасуна – початок матчу о 19:30

Севілья – Реал Сосьєдад – початок матчу о 22:00

У недільному матчі 7-го туру Вальядолід завітав у гості до Еспаньйола. Андрій Лунін у команді Серхіо Гонсалеса змушений й надалі задовольнятись роллю резервного голкіпера. У середині першого тайму гості заробили пенальті, який успішно реалізував Мічел. На 66-й хвилині Калеро залишив Еспаньйол у меншості й уже за хвилину Вальядолід подвоїв перевагу, однак гол Хоакіна Фернандеса арбітр за мить скасував через положення поза грою. У кінцівці поєдинку Плано зняв усі питання щодо переможця – 0:2 у підсумку на користь Вальядоліда.

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Ейбар у рідних стінах приймав Сельту, яка намагалася завершити свою 4-матчеву безвиграшну серію. Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі з невеликою кількістю моментів, але одразу по перерві вболівальники побачили голи. Забивали їх виключно господарі: на 47-й хвилині Еспозіто з пасу Де Бласіса ефектно перекинув голкіпера, а на 60-й після перехоплення Інуї на лівому фланзі Орельяна отримав передачу в штрафний, прибрав захисників з воротарем і пробив у порожній кут – 2:0. Ейбар мав можливості провести ще кілька м'ячів, однак свої моменти команда не реалізувала. На останній же хвилині галісійці отримали шанс забити гол престижу з пенальті, однак його не зумів реалізувати Аспас. На цьому пролунав фінальний свисток.

Мальорка та Алавес – представники підвалин турнірної таблиці – у першому таймі голів не забивали. У другій половині зустрічі екс-гравець львівських Карпат Лукас Перес, який вийшов на заміну, реалізував одинадцятиметровий удар і вивів Алавес вперед. Під кінець матчу Хоселу ударом з близької відстані подвоїв перевагу своєї команди і встановив остаточний рахунок у матчі.

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