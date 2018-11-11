toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВОРСКЛА - ШАХТАР ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ МІЛАН - ЮВЕНТУС

Алавес здобув вольову перемогу над Уескою та піднявся на третє місце: 12 тур Ла Ліги, матчі неділі

14:53 37 Читать на русском
Алавес здобув вольову перемогу над Уескою та піднявся на третє місце: 12 тур Ла Ліги, матчі неділі
Алавес в атаці / Офіційний сайт Ла ліги

В матчі 12 туру Ла Ліги Алавес вдома обіграв одного з аутсайдерів чемпіонату Уеску. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Алавес зумів вирвати перемогу в матчі з одним із головних аутсайдерів чемпіонату – Уескою. Попри перевагу господарів саме Уеска вийшла вперед в рахунку, Гомес класним ударом влучив у нижній кут. Однак Хоні ще до перерви зрівняв рахунок. А в другому таймі Собріно після виходу на заміну приніс перемогу Алавесу.

Завдяки цій перемозі Алавес набрав 23 очки і лише через гіршу різницю м'ячів розташувався на 3 місці, Уеска з 6 очками замикає турнірну таблицю.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 12 тур

Алавес – Уеска – 2:1

Голи: Хоні, 41, Собріно, 68 – Гомес, 35

Барселона – Бетіс – початок матчу о 17:15

Райо Вальєкано – Вільяреал – початок матчу о 19:30

Севілья – Еспаньйол – початок матчу о 19:30

Іспанія12 турЕстадіо де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано - Вільяреал: Неділя 11 листопада 2018

Райо Вальєкано
до матчу
3
год
:
30
хв
Вільяреал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Райо Вальєкано - Вільяреал Севілья - Еспаньйол Алавес - Уеска Барселона - Бетіс Уеска Уеска Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Севілья Севілья Вільяреал Вільяреал Райо Вальєкано Райо Вальєкано Бетіс Бетіс Алавес Алавес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:003086 Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ
15
хв
Челсі
16:15
Евертон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук