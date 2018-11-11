Алавес здобув вольову перемогу над Уескою та піднявся на третє місце: 12 тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 12 туру Ла Ліги Алавес вдома обіграв одного з аутсайдерів чемпіонату Уеску. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Алавес зумів вирвати перемогу в матчі з одним із головних аутсайдерів чемпіонату – Уескою. Попри перевагу господарів саме Уеска вийшла вперед в рахунку, Гомес класним ударом влучив у нижній кут. Однак Хоні ще до перерви зрівняв рахунок. А в другому таймі Собріно після виходу на заміну приніс перемогу Алавесу.

Завдяки цій перемозі Алавес набрав 23 очки і лише через гіршу різницю м'ячів розташувався на 3 місці, Уеска з 6 очками замикає турнірну таблицю.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 12 тур

Алавес – Уеска – 2:1

Голи: Хоні, 41, Собріно, 68 – Гомес, 35

Барселона – Бетіс – початок матчу о 17:15

Райо Вальєкано – Вільяреал – початок матчу о 19:30

Севілья – Еспаньйол – початок матчу о 19:30