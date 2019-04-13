Алавес завдяки автоголу поступився Еспаньйолу: 32-й тур Прімери, матчі суботи

В рамках 32-го туру іспанської Прімери Алавес на виїзді поступився Еспаньйолу. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 32-й тур

Еспаньйол – Алавес – 2:0

Голи: Педроса, 19, Лагуардіа, 46 (аг.)

Атлетіко – Сельта – матч розпочнеться о 19:30

Севілья – Бетіс – матч розпочнеться о 21:45

У матчі-відкритті 32-го туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол приймав Алавес. "Папуги" у першому колі поступились супернику (1:2), але займаючи 13-ту сходинку, зберігали непогані шанси поборотись за зону єврокубків. Натомість Алавес не знав смаку перемог в останніх трьох матчах і прагнув здобути такі необхідні три очки.

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Вже на 16-й хвилині Борха Іглесіас вивів Еспаньйол вперед, однак суддя скасував взяття воріт через офсайд. Це не зупинило "папуг" і вже за три хвилини Адрія Педроса, увірвавшись до штрафного майданчика, пробив у лівий нижній кут воріт. 1:0.

На самому початку другого тайму Віктор Лагуардіа зрізав м’яч у власні ворота, подвоївши таким чином перевагу суперника. На 56-й хвилині Джонатан Кальєрі скоротив рахунок, перегравши голкіпера ударом у правий нижній кут воріт. До слова, арбітр змушений був скористатись системою VAR, аби пересвідчитись, що гол був забитий не з офсайду.

Після цього матчу Еспаньйол набирає 41 очко і піднімається на 10-е місце, Алавес з 45 пунктами залишається на 7-му місці.

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