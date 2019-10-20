Алавес удома впевнено здолав Сельту: 9-й тур Прімери, матчі неділі

Алавес забив по голу у кожному з таймів й комфортно переграв Сельту. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 9-й тур

Алавес – Сельта – 2:0

Голи: Магальян, 50, Перес, 82

Реал Сосьєдад – Бетіс – початок матчу о 15:00

Еспаньйол – Вільяреал – початок матчу о 17:00

Атлетік – Вальядолід – початок матчу о 19:30

Севілья – Леванте – початок матчу о 22:00

У першому матчі неділі 9-го туру Прімери Алавес удома приймав Сельту. Обидві команди розташовувались унизу турнірної таблиці, однак у разі перемоги мали шанси підтягнутись до верхньої десятки. Перший тайм був за господарями – міг забивати Хоселу, але влучив у поперечку, згодом арбітр призначив пенальті за гру рукою у ворота Сельти, утім, вже за хвилину скасував своє рішення після консультацій з відеоасистентом. По перерві "лисиці" таки повели у рахунку – Магальян вистрибнув вище за всіх після подачі з кутового й вколотив сферу у ворота. Ближче до кінця поєдинку Лукас Перес подвоїв перевагу господарів, замкнувши простріл з флангу, й тим самим встановив остаточний рахунок – 2:0.

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