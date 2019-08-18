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Алавес у рідних стінах переграв Леванте: 1-й тур Прімери, матчі неділі

19:51 26 Читать на русском
Алавес у рідних стінах переграв Леванте: 1-й тур Прімери, матчі неділі
Алавес – Леванте – 1:0

В рамках дебютного туру нового сезону Ла Ліги Леванте зазнало виїзної поразки від Алавеса.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 1-й тур

Алавес – Леванте – 1:0

Гол: Хоселу, 54

Еспаньйол – Севілья – початок о 20:00

Бетіс – Вальядолід – початок о 22:00

Атлетіко – Хетафе – початок о 23:00

Недільна програма іспанської першості стартувала з поєдинку у Вітория-Гастейс, де місцевий Алавес приймав Леванте. Матч не порадував вболівальників значною кількістю небезпечних моментів, однак один гол вони таки побачили. Його на 54-й хвилині організували два новачки господарів – Алейш Відаль виконав подачу з кутового, а Хоселу замкнув.

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Леванте намагався відігратися й був близьким до цього на 79-й, однак складний удар головою у виконанні Везу витягнув голкіпер Пачеко. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Алавеса.

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Іспанія Хетафе Хетафе Леванте Леванте Севілья Севілья Бетіс Бетіс Вальядолід Вальядолід Алавес Алавес Атлетіко Атлетіко Еспаньйол Еспаньйол
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