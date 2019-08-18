Алавес у рідних стінах переграв Леванте: 1-й тур Прімери, матчі неділі

В рамках дебютного туру нового сезону Ла Ліги Леванте зазнало виїзної поразки від Алавеса.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 1-й тур

Алавес – Леванте – 1:0

Гол: Хоселу, 54

Еспаньйол – Севілья – початок о 20:00

Бетіс – Вальядолід – початок о 22:00

Атлетіко – Хетафе – початок о 23:00

Недільна програма іспанської першості стартувала з поєдинку у Вітория-Гастейс, де місцевий Алавес приймав Леванте. Матч не порадував вболівальників значною кількістю небезпечних моментів, однак один гол вони таки побачили. Його на 54-й хвилині організували два новачки господарів – Алейш Відаль виконав подачу з кутового, а Хоселу замкнув.

Гранада вирвала нічию з Вільяреалом у матчі з вісьмома голами, Осасуна перемогла Леганес: 1-й тур Прімери, матчі суботи

Леванте намагався відігратися й був близьким до цього на 79-й, однак складний удар головою у виконанні Везу витягнув голкіпер Пачеко. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Алавеса.

Зозуля з Альбасете у стартовому матчі сезону програв Альмерії – хороша оцінка українця у провальному поєдинку команди