Алавес у рідних стінах переграв Леванте: 1-й тур Прімери, матчі неділі

В рамках дебютного туру нового сезону Ла Ліги Леванте зазнало виїзної поразки від Алавеса.
Чемпіонат Іспанії 2019/20, 1-й тур
Алавес – Леванте – 1:0
Гол: Хоселу, 54
Еспаньйол – Севілья – початок о 20:00
Бетіс – Вальядолід – початок о 22:00
Атлетіко – Хетафе – початок о 23:00
Недільна програма іспанської першості стартувала з поєдинку у Вітория-Гастейс, де місцевий Алавес приймав Леванте. Матч не порадував вболівальників значною кількістю небезпечних моментів, однак один гол вони таки побачили. Його на 54-й хвилині організували два новачки господарів – Алейш Відаль виконав подачу з кутового, а Хоселу замкнув.
Гранада вирвала нічию з Вільяреалом у матчі з вісьмома голами, Осасуна перемогла Леганес: 1-й тур Прімери, матчі суботи
Леванте намагався відігратися й був близьким до цього на 79-й, однак складний удар головою у виконанні Везу витягнув голкіпер Пачеко. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Алавеса.
Зозуля з Альбасете у стартовому матчі сезону програв Альмерії – хороша оцінка українця у провальному поєдинку команди