Іспанія, Ла Ліга, 36-й тур

Алавес – Еспаньйол – 2:1

Голи: Де Ла Фуенте, 7, Ескаланте, 59 – Де Томас, 14 (пен.)

Вилучення: Еррера, 46 (Еспаньйол, друга жовта картка)

Осасуна – Хетафе – 1:1

Голи: Ойєр, 9 – Торро, 20 (аг.)

Вилучення: Мітровіч, 90 (Хетафе, друга жовта картка)

Севілья – Мальорка – початок матчу о 21:30

Ельче – Атлетіко – початок матчу о 22:30

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Алавес у "матчі життя" приймав Еспаньйол. Баски, які йдуть останніми у турнірній таблиці Ла Ліги, мали примарні шанси залишитись в еліті, але вирішили боротись до останнього. Вже на самому початку Де Ла Фуенте вивів господарів вперед. За 5 хвилин Теналья бездумно стрибнув у ноги супернику і арбітр призначив пенальті на користь Еспаньйола. Де Томас з позначки зробив рахунок рівним – 1:1.

Вже на першій хвилині другого тайму Еррера грубо зіграв проти суперника і побачив перед собою другу жовту картку, залишивши "папуг" у меншості. Цим вдало скористався суперник і за трохи, після навісу зі штрафного, Ескаланте вивів Алавес вперед. Баскам вдалось довести матч до перемоги і здобути надважливі три очки.

Осасуна, яка вирішила всі завдання у сезоні, приймала Хетафе, у якого ще залишались питання щодо прописки в Ла Лізі. Господарі доволі швидко вийшли вперед – Ойєр головою замкнув навіс у кут воріт – чим закрутили ще більшу інтригу. За трохи Торро зрізав м'яч у власні ворота, таким чином відновивши статус-кво. По перерві господарі додали, але пробити оборону суперника не змогли. Не допомогло і вилучення у Хетафе на останній хвилині – сил і часу, аби дотиснути команду Кіке Флореса забракло.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ