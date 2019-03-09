Алавес та Ейбар не змогли виявити сильнішого: 27 тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 27 туру Алавес та Ейбар розписали мирову. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 27 тур

Алавес – Ейбар – 1:1

Голи: Інуї, 58 – Кардона, 71

Хетафе – Уеска – початок матчу о 21:45

Алавес та Ейбар не змогли виявити переможця. Інуї в другому таймі з передачі Хоні відкрив рахунок матчу, однак Кардона після виходу на заміну врятував нічию для Ейбара.

Завдяки цій перемозі Алавес набрав 41 пункт та залишився на 5 позиції, Ейбар з 35 очками піднявся на 10 місці.