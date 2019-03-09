Алавес та Ейбар не змогли виявити сильнішого: 27 тур Ла Ліги, матчі суботи

Іспанія — 17:00 939
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Революції Переса: як президент Реала реагував на великі провали – безжальні відставки та прихід великих зірок
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Маріуполь та Чорноморець переможця не виявилиУкраїна — 15:51 562
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Збірна Португалії оголосить склад на матчі з Україною і Сербією наступного тижняЄвро-2020 — 15:35 211
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УЄФА вперше за 7 років змінив процедуру жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 15:23 1599
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Невдале відродження Римської імперії – чому Ді Франческо та Мончі покинули Рому з інтервалом у 2 дніІталія — 13:55 1934