Алавес та Атлетік не змогли виявити сильнішого

В матчі 16 туру Ла Ліги Алавес втратив очки у матчі з Атлетіком. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 16 тур

Алавес – Атлетік – 0:0

Алавес продовжує опускатись по турнірній таблиці після дуже вдалого старту. Цього разу господарі втратили очки у грі з провальним Атлетіком Більбао. Алавес був більш активним протягом усього матчу, але команди розійшлись безгольовою нічиєю.

Алавес набрав 25 очок і лишився на 6 позиції, Атлетік з 15 пунктами лишається у зоні вильоту.