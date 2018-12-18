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Алавес та Атлетік не змогли виявити сильнішого

17 грудня 23:55 15 Читать на русском
Алавес та Атлетік не змогли виявити сильнішого
Алавес – Атлетік – 0:0 / Офіційний сайт Ла Ліги

В матчі 16 туру Ла Ліги Алавес втратив очки у матчі з Атлетіком. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 16 тур

Алавес – Атлетік – 0:0

Алавес продовжує опускатись по турнірній таблиці після дуже вдалого старту. Цього разу господарі втратили очки у грі з провальним Атлетіком Більбао. Алавес був більш активним протягом усього матчу, але команди розійшлись безгольовою нічиєю.

Алавес набрав 25 очок і лишився на 6 позиції, Атлетік з 15 пунктами лишається у зоні вильоту.

Іспанія16 турМендісорроса (Віторія-Гастейс)

Алавес - Атлетік: Понеділок 17 грудня 2018

Алавес
Матч завершено
0 : 0
Атлетік
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Іспанія Атлетік Атлетік Алавес Алавес Алавес - Атлетік
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