Алавес сенсаційно здолав Вільяреал – півфіналіст Ліги чемпіонів зганьбився з найгіршою командою Ла Ліги
У суботу у 34-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Іспанія, Ла Ліга, 34-й тур
Алавес – Вільяреал – 2:1
Голи: Лагуардія, 5, Ескаланте, 31 – Чуквуезе, 47
Валенсія – Леванте – початок матчу о 19:30
Атлетік – Атлетіко – початок матчу о 22:00
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Найгірша команда Ла Ліги – Алавес – приймала Вільяреал. Баски, попри катастрофічне становище, все ще зберігали шанси на те, аби залишитись в еліті. І поєдинок з "жовтою субмариною", яка забезпечила собі участь у наступному сезоні у єврокубках і повністю зосередилась на боротьбі за вихід у фінал Ліги чемпіонів, залишав надію у серцях уболівальників.
Вже на самому початку матчу Лагуардія скористався подачею з кутового і вивів господарів вперед. За 15 хвилин Діа мав зрівнювати, але пробив повз ліву стійку. В середині тайму Алавес шокував суперника, забивши вдруге.
Емері у перерві довелось робити перестановки, які майже одразу дали результат – Чуквуезе на другій хвилині другого тайму скоротив. Господарі віддали ініціативу Вільяреалу і вдало діяли на контратаках, не забуваючи про удари по воротах. Зрештою, поєдинок завершився перемогою Алавеса і дозволив їм піднятись з останньої сходинки.