У суботу у 34-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 34-й тур

Алавес – Вільяреал – 2:1

Голи: Лагуардія, 5, Ескаланте, 31 – Чуквуезе, 47

Валенсія – Леванте – початок матчу о 19:30

Атлетік – Атлетіко – початок матчу о 22:00

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Найгірша команда Ла Ліги – Алавес – приймала Вільяреал. Баски, попри катастрофічне становище, все ще зберігали шанси на те, аби залишитись в еліті. І поєдинок з "жовтою субмариною", яка забезпечила собі участь у наступному сезоні у єврокубках і повністю зосередилась на боротьбі за вихід у фінал Ліги чемпіонів, залишав надію у серцях уболівальників.

Вже на самому початку матчу Лагуардія скористався подачею з кутового і вивів господарів вперед. За 15 хвилин Діа мав зрівнювати, але пробив повз ліву стійку. В середині тайму Алавес шокував суперника, забивши вдруге.

Емері у перерві довелось робити перестановки, які майже одразу дали результат – Чуквуезе на другій хвилині другого тайму скоротив. Господарі віддали ініціативу Вільяреалу і вдало діяли на контратаках, не забуваючи про удари по воротах. Зрештою, поєдинок завершився перемогою Алавеса і дозволив їм піднятись з останньої сходинки.

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