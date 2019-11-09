Алавес розгромив Вальядолід Луніна: 13-й тур Прімери, матчі суботи

У матчі 13-го туру Прімери Алавес вдома здолав Вальядолід (3:0).

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 13-й тур

Алавес – Вальядолід – 3:0

Голи: Хоселу, 26, Піна, 32, Перес, 75 (пен)

Валенсія – Гранада – початок матчу о 17:00

Конкурент Луніна припустився жахливого фейлу, який призвів до пропущеного гола

У першому суботньому матчі 13-го туру іспанської Прімери Вальядолід Андрія Луніна завітав до Алавеса. В середині першого тайму господарі оформили комфортну перевагу у два м'ячі. Спершу Хоселу ударом у кут воріт завершив зразкову комбінаційну атаку, а пізніше Масіп пропустив курйозний гол після не надто вдалого удару Піни. По перерві Перес реалізував пенальті й довів рахунок до розгромного – 3:0 на користь Алавеса у підсумку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ