toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Алавес розгромив Вальядолід Луніна: 13-й тур Прімери, матчі суботи

15:48 143 Читать на русском
Алавес розгромив Вальядолід Луніна: 13-й тур Прімери, матчі суботи
Алавес – Вальядолід – 3:0 / фото з відкритих джерел

У матчі 13-го туру Прімери Алавес вдома здолав Вальядолід (3:0).

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 13-й тур

Алавес – Вальядолід – 3:0

Голи: Хоселу, 26, Піна, 32, Перес, 75 (пен)

Валенсія – Гранада – початок матчу о 17:00

Конкурент Луніна припустився жахливого фейлу, який призвів до пропущеного гола

У першому суботньому матчі 13-го туру іспанської Прімери Вальядолід Андрія Луніна завітав до Алавеса. В середині першого тайму господарі оформили комфортну перевагу у два м'ячі. Спершу Хоселу ударом у кут воріт завершив зразкову комбінаційну атаку, а пізніше Масіп пропустив курйозний гол після не надто вдалого удару Піни. По перерві Перес реалізував пенальті й довів рахунок до розгромного – 3:0 на користь Алавеса у підсумку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

blog_ava
Маріуполь на останніх секундах втратив перемогу над Карпатами – львів'яни оформили фантастичний камбек
15:54
1280
Теги
Іспанія Гранада Гранада Вальядолід Вальядолід Алавес Алавес Валенсія Валенсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
54
хв
Баварія
19:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук