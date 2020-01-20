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Алавес орендував голкіпера Вест Хема

15:24 268 Читать на русском
Алавес орендував голкіпера Вест Хема
Роберто Хіменес / Фото ФК Вест Хем

Воротар Вест Хема Роберто Хіменес відтепер захищатиме кольори Алавеса.

Алавес дійшов згоди з Вест Хемом щодо оренди Роберто Хіменеса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Термін дії угоди іспанського клубу з 33-річним воротарем розрахований до завершення сезону 2019/20. Про фінансові деталі угоди не повідомляється.

В поточному сезоні АПЛ Хіменес провів 8 матчів, в яких пропустив 13 м'ячів. Після 23-х турів чемпіонату Англії Вест Хем розташувався на 16-й сходинці.

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Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Іспанії Вест Хем Вест Хем Алавес Алавес Роберто Хіменес Роберто Хіменес
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