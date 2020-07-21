Алавес офіційно звільнив Лопеса Муньїса – екс-тренер Дніпра пробув на посаді 2,5 тижні

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Динамо не розглядає кандидатуру Реброва на посаду тренера – кияни готові відмовитись від своєї традиції, – ЗМІУкраїна — 17:22 1972
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Рафаїлов: Клаусула по Скрипнику існує, виконати її в Україні в повному обсязі одноразово може тільки ШахтарУкраїна — 16:53 3838
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Гендиректор Зорі підтвердив чотири втрати – двоє гравців повертаються в Динамо, ще двох продали в європейські клубиУкраїна — 16:24 7001
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Донбас Арена після 6-ти років окупації – нові фото лякаютьУкраїна — 13:29 18695
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