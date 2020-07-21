Алавес офіційно звільнив Лопеса Муньїса – екс-тренер Дніпра пробув на посаді 2,5 тижні

Керівництво іспанського Алавеса несподівано відправило у відставку головного тренера команди Хуана Рамона Лопеса Муньїса. Він був призначений на посаду на початку липня.

"Славні" вказали на двері 51-річному фахівцю. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лопес Муньїс очолив Алавес 5 липня увечері. На цій посаді він замінив Ас'єра Гарітано, який програв 5 матчів поспіль. Під керівництвом Лопеса Муньїса Алавес зіграв 4 матчі, в яких здобув одну перемогу, одну нічию і двічі програв.

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