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Алавес офіційно призначив Мачіна – 2 тижні тому він втік із Китаю

14:42 - Читать на русском
Алавес офіційно призначив Мачіна – 2 тижні тому він втік із Китаю
Пабло Мачін / EFE

Колишній керманич Еспаньйола Пабло Мачін став новим головним тренером іспанського Алавеса.

Баски оголосили про призначення 45-річного фахівця через офіційний сайт клубу.

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Мачін посів посаду, що була вакантною після звільнення Лопеса Муньїса. Той керував командою упродовж лише 4-х матчів Ла Ліги, але зберіг Алавесу прописку в еліті. Натомість Мачін лише 22 липня підписав контракт із китайським Циндаю Хайню. Пізніше тренер передумав і оголосив про розрив угоди з особистих причин. Із Алавесом він домовився про співпрацю на 1 рік.

Пабло Мачін розпочав тренерську кар'єру в системі Нумансії у 2000 році. На дорослому рівні тренер працював із рідною командою, Жироною, Севільєю та Еспаньйолом. На чолі "папуг" Мачін минулоріч вибив із єврокубків луганську Зорю.

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Іспанія Алавес Алавес Пабло Пабло Мачін
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