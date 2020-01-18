Алавес на виїзді здобув мінімальну перемогу над Леванте: 20-й тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії Леванте зазнав поразки від Алавеса. Звіт про цей та інші матчі суботи читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 20-й тур

Леванте – Алавес – 0:1

Голи: Відаль, 64

Осасуна – Вальядолід – початок о 19:30

Ейбар – Атлетіко – початок о 22:00

Суботню програму 20-го туру відкривав поєдинок у Валенсії, де місцевий Леванте приймав Алавес. Господарі значно активніше провели перший тайм, завдавши втричі більше ударів по воротах, однак особливої гостроти вони не несли. По перерві ініціативу перехопили гості, відкривши рахунок на 64-й хвилині внаслідок контратаки, яку ударом з лівого краю штрафного завершив Відаль – 0:1. "Жаби" намагалися відігратися, але змінити рахунок так і не вдалося. ФІнальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Алавеса.

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