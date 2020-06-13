Алавес на виїзді поступився Еспаньйолу: 28-й тур Ла Ліги, субота

Еспаньйол у більшості переграв Алавес у рамках 28-го туру Ла Ліги. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 28-й тур

Еспаньйол – Алавес – 2:0

Голи: Еспіноза, 45+3, У Лей, 47

Вилучення: Пачеко, 19 (А.)

Сельта – Вільяреал – початок о 18:00

Леганес – Вальядолід – початок о 20:30

Аутсайдер першості Еспаньйол приймав Алавес. Вже на 19-й хвилині гості залишились у меншості після помилки голкіпера. Фернандо Пачеко небезпечно зіграв на виході, і рефері без вагань призначив червону картку. Відчуваючи суттєву перевагу, "папуги" кинулись в атаку, та забити ніяк не вдавалось. Під завісу тайму Ембарба чудово навісив у штрафний майданчик, а Бернардо Еспіноза виграв боротьбу у повітрі та спрямував м'яч у ворота.

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Одразу по перерві Ембарба відзначився другим результативним пасом. Він віддав чудову розрізну передачу на У Лея, який вийшов віч-на-віч із голкіпером і майстерно його перекинув – 2:0. На 81-й Де Томас класно обійшов захисника і пробив у лівий кут воріт, але Хіменс врятував ворота своєї команди. Внаслідок цієї поразки, Алавес із 32-ма очками залишився на 14-ї сходинці турнірної таблиці,а Еспаньйол отримав шанс піднятись із зони вильоту.

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