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Алавес на своєму полі розписав бойову нічию з аутсайдером чемпіонату Вальядолідом

19 квітня 23:52 20 Читать на русском
Алавес на своєму полі розписав бойову нічию з аутсайдером чемпіонату Вальядолідом
Алавес на своєму полі розписав бойову нічию з аутсайдером чемпіонату Вальядолідом

У 33-му туру іспанської Прімери Вальядолід на виїзді зіграв унічию з Алавесом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

4’ Джон Гвідетті
25’ Хоні
 
Хоакін Фернандес 38’
Енес Унал 76’
4’ Джон Гвідетті
25’ Хоні
38’ Хоакін Фернандес
76’ Енес Унал

У першому матчі 33 туру чемпіонату Іспанії міцний середняк Алавес приймав аутсайдера турніру Вальядолід. Баски в чотирьох останніх матчах здобули лише одну нічию і фактично втратили шанс поборотись за єврокубки. Натомість "біло-фіолетові", животіючи у трясовині турнірної таблиці, змушені були набирати очки, аби не вилетіти з вищого дивізіону. До слова, у першому колі Алавес на виїзді мінімально переміг свого суперника, тож фанати Вальядоліда розраховували на реванш своєї команди.

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Уже на четвертій хвилині "лисиці" вийшли вперед: голкіпер Вальядоліда Йоель Родрігес припустився прикрої помилки і Джон Гвідетті добив м’яча у пусті ворота. А за 20 хвилин Хоні яскраво реалізував штрафний удар, майстерно закрутивши шкіряного у ліву дев’ятку. Варто зазначити, що на такий результат повпливали дві вимушені заміни, які тренер Вальядоліда змушений був зробити у першому таймі через травми своїх гравців. На 39-й хвилині "біло-фіолетові" відквитали один м’яч: Оскар Плано зі штрафного виконав подачу у воротарський майданчик, де вище всіх вистрибнув Хоакін Фернандес і спрямував круглого у нижній кут воріт.

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У другому таймі Вальядолід більше володів ініціативою і на 75-й хвилині здобув право на одинадцятиметровий: Родріго Елі тримав суперника за футболку. Енес Унал впевнено переграв голкіпера зробивши рахунок нічийним. Більше голів у матчі забито не було.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

Теги
Іспанія Вальядолід Вальядолід Алавес Алавес Алавес - Вальядолід
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