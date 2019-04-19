Алавес на своєму полі розписав бойову нічию з аутсайдером чемпіонату Вальядолідом

У 33-му туру іспанської Прімери Вальядолід на виїзді зіграв унічию з Алавесом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У першому матчі 33 туру чемпіонату Іспанії міцний середняк Алавес приймав аутсайдера турніру Вальядолід. Баски в чотирьох останніх матчах здобули лише одну нічию і фактично втратили шанс поборотись за єврокубки. Натомість "біло-фіолетові", животіючи у трясовині турнірної таблиці, змушені були набирати очки, аби не вилетіти з вищого дивізіону. До слова, у першому колі Алавес на виїзді мінімально переміг свого суперника, тож фанати Вальядоліда розраховували на реванш своєї команди.

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Уже на четвертій хвилині "лисиці" вийшли вперед: голкіпер Вальядоліда Йоель Родрігес припустився прикрої помилки і Джон Гвідетті добив м’яча у пусті ворота. А за 20 хвилин Хоні яскраво реалізував штрафний удар, майстерно закрутивши шкіряного у ліву дев’ятку. Варто зазначити, що на такий результат повпливали дві вимушені заміни, які тренер Вальядоліда змушений був зробити у першому таймі через травми своїх гравців. На 39-й хвилині "біло-фіолетові" відквитали один м’яч: Оскар Плано зі штрафного виконав подачу у воротарський майданчик, де вище всіх вистрибнув Хоакін Фернандес і спрямував круглого у нижній кут воріт.

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У другому таймі Вальядолід більше володів ініціативою і на 75-й хвилині здобув право на одинадцятиметровий: Родріго Елі тримав суперника за футболку. Енес Унал впевнено переграв голкіпера зробивши рахунок нічийним. Більше голів у матчі забито не було.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ