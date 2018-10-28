Алавес мінімально переміг Сельту та очолив турнірну таблицю Прімери

Алавес у матчі-відкритті 9-го туру іспанської Прімери переграв Сельту завдяки голу Томаса Піни.

Сельта була набагато активнішою, більше та гостріше била й цілком могла забити кілька голів ще у першому таймі – так, на 11-й Буффаль пройшов двох захисників та пробив у сантиметрах від поперечини, на 15-й його удар після подачі з кутового парирував голкіпер, а на 35-й Соф'ян пробив повз праву штангу. Втім, Алавес також старався відповідати – і найкращий шанс для того, щоб відзначитись, був у Мануеля Гарсії, який на 22-й хвилині пробив трохи повз лівий кут воріт. Тим не менш, господарі поля виглядали більш впевнено.

Здавалося, що на 54-й хвилині Сельта таки реалізує свою перевагу, однак Яго Аспас зі штрафного влучив у штангу, а на 58-й команда взагалі почала горіти. Алавес розіграв простеньку комбінацію: подача у штрафний, скидка Лагуардії на лінію воротарського та замикання від Томаса Піни – 0:1. Після цього почалася справжня перестрілка: спочатку Пачеко парирував класний удар Буффаля у лівий кут, а потім Альварес перевів м'яч у штангу після пострілу Ібаї Гомеса. На 72-й Сельта могла відігратись, однак голкіпер Алавеса був на явному куражі, витягнувши із самої дев'ятки удар Браіса Мендеса. Надалі гостям вдалося заспокоїти гру та вміло засушити гру, завершивши її власною перемогою.

Таким чином, Алавес набрав сімнадцять очок та очолив турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, в той час як Сельта з десятьма залишилась на десятій позиції

Чемпіонат Іспанії, 9-й тур

Сельта – Алавес – 0:1

Гол: Піна, 58