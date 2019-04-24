Алавес – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона на виїзді виявилася сильнішою за Алавес у 33-му турі Прімери. Дивіться відео голів матчу Алавес – Барселона.

Барселона розпочала матч активно та вже у дебюті повинна була відкривати рахунок, однак захисники та голкіпер ліквідували загрозу з боку Суареса та Коутінью. Барса у першому таймі переважала суперника, більше володіла м'ячем, проте забити не змогла – команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Барселона – Алавес: "блаугранас" за крок від чемпіонства, Реал втратив всі шанси на титул, мудрість Вальверде

По перерві "блаугранас" відкрили рахунок. Спершу забив Аленья на 55-й хвилині, а вже через 5 хвилин каталонці подвоїли свою перевагу зусиллями Суареса, який вдало виконав пенальті. Цей гол став останнім у звітній зустрічі.

Барселона набрала 80 очок та очікує результату поєдинку Атлетіко – Валенсія. Перемога гостей зробить команду Вальверде чемпіоном Іспанії, в іншому разі це питання відкладеться до суботи на матч Барселони проти Леванте.