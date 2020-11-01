Алавес відстояв нічию проти Барселони у 8 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Алавес – Барселона.

Каталонці продовжили серію невдалих результатів. Алавес відкрив рахунок на 31-й хвилині – Ріоха скористався божевільним ляпом голкіпера Барси Норберто Нето. Зрештою, частина провини все ж лежить на плечах Жерара Піке, який віддав дуже поганий пас на свого воротаря.

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В середині другого тайму господарі залишилися в меншості після вилучення Хоти. Грізманн миттєво реалізував більшість. У Барси було понад півгодини, щоб вирвати перемогу, однак Алавес зумів зберегти нічию.