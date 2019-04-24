Барселона спокійно розібралася з Алавесом та може стати чемпіоном Іспанії вже після цього туру

Барселона переграла Алавес в поєдинку 34-го туру Ла Ліги. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Алавес – Барселона розпочався о 22:30 за київським часом. Перед цим поєдинком "блаугранас" лідирували в чемпіонаті Іспанії, набравши 77 очок (у Атлетіко на 9 менше). Алавес ще донедавна боровся за потрапляння в Лігу чемпіонів, але невдала серія (3 поразки та 2 нічиї в останніх 5-ти матчах) відкинула команду Абелардо на 8 місце.

Перемога в цьому матчі могла зробити Барселону чемпіоном Іспанії вже за підсумками звітного туру. Втім, для цього необхідна і поразка Атлетіко у завтрашньому матчі проти Валенсії.

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Ернесто Вальверде провів певну ротацію складу. Жорді Альба, Артур та Ліонель Мессі залишились у запасі, замість перших двох вийшли Серхі Роберто і Аленья, а атакувальну ланку склало тріо Коутінью – Суарес – Дембеле. Натомість колишній захисник Барселони Абелардо, який зараз тренує Алавес, виставив одразу 5-х номінальних оборонців.

Барселона прогнозовано почала активніше та вже на старті матчу втратила вбивчу нагоду. Суарес отримав м'яч перед воротами та спробував відправити його поміж ніг голкіперу, але той розгадав намір уругвайця, а спроби добивання у виконанні Коутінью були заблоковані. За хвилину удар Серхі Роберто теж виявився неточним. Господарі відверто "поплили" – лише 5 точних передач у перші 10 хвилин гри, а володіння м'ячем було красномовним (88:12%). Алавес зумів хоч якось відповісти лише на 15-й хвилині – тер Штеген легко забрав м'яч після подачі зі штрафного.

Ближче до середини тайму гра заспокоїлась. Гості продовжували контролювати м'яч на чужій половині, проте без особливих дивідендів. Загострити ситуацію спробував Коутінью, але м'яч після його удару без проблем забрав Пачеко. Алавес у повному складі окопався на власній половині поля, відверто давши зрозуміти, що його в цьому матчі цілком влаштує і нічия.

Знову хороший момент втратив Суарес. Дембеле хорошим пасом запустив уругвайця у штрафний майданчик, Луїс пробив з гострого кута – Пачеко перевів м'яч на кутовий! Подача з кута поля завершилась неточним ударом Артуро Відаля. Алавес відповів непоганим ривком Хоні, якого зупинив Відаль – арбітр не те, що фол не зафіксував, а ще й показав жовту гравцю господарів за надмірні емоції. За кілька хвилин Хоні цілком міг отримати і вилучення – вінгер в одному з епізодів наступив на шию Жерару Піке. Арбітр проігнорував цей епізод, який хоч і був ігровим, але захисник Барселони міг отримати серйозну травму. На щастя, обійшлося.

Під завісу тайму господарі нарешті створили свій перший момент. Елі після вкидання аута скинув м'яч у воротарський, але тер Штеген буквально на мить випередив Бастона! Практично тут же пробивав той же Елі – трохи невлучно. Барса у першому таймі переважала суперника, більше володіла м'ячем, проте забити не змогла – команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

В дебюті другої половини гри гості заробили право на небезпечний штрафний, який за відсутності Мессі виконав Суарес. М'яч після удару нападника влучив у стінку та залишив межі поля. Алавес відповів хорошим ударом Дуарте в руки тер Штегену, а перед цим господарі не змогли використати перспективну контратаку після невдалої передачі Хоні. Ліонель Мессі пішов розминатись...

Втім, Барса відкрила рахунок і без свого лідера. Серхі Роберто змістився з флангу в центр, віддав на Суареса, який дотепно пропустив м'яч. В підсумку Аленья вийшов віч-на-віч з Пачеко та ударом у нижній кут вразив ворота Алавеса.

Незабаром каталонці забили вдруге. Піке відправив м'яч у ворота після подачі з кутового, проте арбітр скасував взяття воріт та пішов дивитись відеоповтор, після чого призначив пенальті у ворота Алавеса. Суперечливий епізод – там були підозри на гру рукою Умтіті, а також фол проти Піке перед тим, як той завдав удару по воротах. Кордеро Вега вирішив призначити 11-метровий за гру рукою Піни. Вирок арбітра виконав Суарес – 21-й гол уругвайця, який наздогнав Каріма Бензема в гонці бомбардирів. Після цього на поле все ж вийшов Лео Мессі, який замінив Усмана Дембеле.

Практично одразу аргентинець міг забивати – Ліонель у своєму стилі оббіг захисників та пробив у ближній кут. М'яч від рук Пачеко та стійки залишив межі поля. У Алавеса знову виділявся Хоні, який перехопив м'яч та обвідним ударом відправляв м'яч у кут – трішки невлучно! В наступній атаці своїм неточним ударом головою відповів Артуро Відаль. Після цього команди відверто заспокоїлись та доволі спокійно дограли поєдинок. На останніх секундах міг відзначитись Мессі, проте аргентинець не влучив у ворота.

Барселона набрала 80 очок та очікує результату поєдинку Атлетіко – Валенсія. Перемога гостей зробить команду Вальверде чемпіоном Іспанії, в іншому разі це питання відкладеться до суботи на матч Барселони проти Леванте.