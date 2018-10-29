Алавес – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі 10 туру Ла Ліги Алавес вдома переміг Вільяреал і продовжує йти в зоні Ліги чемпіонів.

Алавес у рамках 10 туру Ла Ліги вдома приймав Вільяреал. Попри швидкий пропущений м'яч баски спочатку зріняли рахунок на 54-й хвилині зусиллями Джонатана Кальєрі, а на останніх секундах зустрічі Борха вирвав перемогу для головної сенсації чемпіонату.

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Алавес після 10 турів має 20 очок і йде на 2 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, Вільяреал максимально наблизився до зони вильоту, маючи 9 пунктів.

Іспанія. Ла Ліга, 10 тур

Алавес – Вільяреал – 2:1

Голи: Кальєрі, 51, Борха, 90+4 – Морено, 10