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Алавес – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

09:43 94 Читать на русском
Алавес – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Алавес – Вільяреал – 2:1 / ФК Алавес

У матчі 10 туру Ла Ліги Алавес вдома переміг Вільяреал і продовжує йти в зоні Ліги чемпіонів.

Алавес у рамках 10 туру Ла Ліги вдома приймав Вільяреал. Попри швидкий пропущений м'яч баски спочатку зріняли рахунок на 54-й хвилині зусиллями Джонатана Кальєрі, а на останніх секундах зустрічі Борха вирвав перемогу для головної сенсації чемпіонату.

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Алавес після 10 турів має 20 очок і йде на 2 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, Вільяреал максимально наблизився до зони вильоту, маючи 9 пунктів.

Іспанія. Ла Ліга, 10 тур

Алавес – Вільяреал – 2:1

Голи: Кальєрі, 51, Борха, 90+4 – Морено, 10

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Алавес - Вільяреал: Неділя 28 жовтня 2018

Алавес
Матч завершено
2 : 1
Вільяреал
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Іспанія Відеоновини Алавес Алавес Алавес - Вільяреал Вільяреал Вільяреал
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