Алавес в рамках 18-го туру Ла Ліги 2023/24 прийматиме Реал Мадрид. Інформацію щодо стартових складів та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 18-го туру іспанської Прімери 2023/24 між Алавесом і мадридським Реалом розпочнеться о 22:30 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін, як і очікувалось, залишиться в запасі, – раніше Анчелотті заявив, що на сьогоднішній матч поставить Кепу Аррісабалагу.

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Стартовий склад Реал Мадрид: Кепа – Лукас Васкес, Рюдігер, Начо, Фран Гарсія – Кроос, Модріч, Вальверде – Браїм Діас, Беллінгем, Родріго.

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