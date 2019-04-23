Алавес – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Алавес приймає Барселону в рамках 35-го туру Прімери. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – на сайті "Футбол 24".

Матч Алавес – Барселона розпочнеться о 22:30 за київським часом. Пряма відеотрансляція доступна у цій новині на "Футбол 24". Крім того, ми проведемо і текстову онлайн-трансляцію гри.

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Алавес – Барселона: стартові склади команд

Алавес: Пачеко – Вігарай, Наварро, Лагуардіа, Елі, Дуарте – Вакасо, Піна – Ролан, Бастон, Хоні

Запасні: Сівера, Марін, Маду, Гвідетті, Дарко, Мартін, Твумасі

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Умтіті, Серхі Роберто – Аленья, Відаль, Бускетс – Коутінью, Дембеле, Суарес

Запасні: Сілессен, Вермален, Альба, Лангле, Артур, Малком, Мессі