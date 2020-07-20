Алавес – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Україна — 19 лип 2005
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Колос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
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Суркіс не підтвердив збереження посади за МихайличенкомУкраїна — 19 лип 2170
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Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчуУкраїна — 19 лип 2225
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Шахтар епічно втратив перемогу над Олександрією – "гірники" побили рекорд Лобановського, бенефіс Тете і СоломонаУкраїна — 19 лип 4853
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Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонівУкраїна — 19 лип 20111