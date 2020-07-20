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Алавес – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

00:18 - Читать на русском
Алавес – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Алавес – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

У рамках 38-го туру іспанської першості Барселона в гостях розгромила Алавес. Дивіться відео голів та огляд матчу Алавес – Барселона на "Футбол 24".

 
Ансу Фаті 24’
Ліонель Мессі 34’
Луїс Суарес 44’
Нелсон Семеду 57’
Ліонель Мессі 75’
24’ Ансу Фаті
34’ Ліонель Мессі
44’ Луїс Суарес
57’ Нелсон Семеду
75’ Ліонель Мессі

У своєму останньому матчі Ла Ліги Барселона влаштувала справжню феєрію. Дісталося Алавесу, який пропустив від каталонців п'ять м'ячів, не зумівши відповісти бодай одного разу.

Барселона завершила сезон Ла Ліги розгромом Алавеса

Розгром Алавеса не змінив становище "блаугранас" у чемпіонаті. Вони набрали 82 очки та посіли підсумкове 2-ге місце. Натомість господарі опустилися на 16-те місце (39 пунктів), але зберегли прописку в еліті.

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Теги
Іспанія Відеоновини Алавес - Барселона Барселона Барселона Алавес Алавес
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