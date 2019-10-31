toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Алан Патрік дискваліфікований на три матчі

16:56 1838 Читать на русском
Алан Патрік дискваліфікований на три матчі
Алан Патрік / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік отримав покарання за неспортивну поведінку у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії.

75’ Алан Патрік
 
Дмитро Шастал 84’
75’ Алан Патрік
84’ Дмитро Шастал

Бразильський футболіст донецького Шахтаря Алан Патрік відсторонений від участі в чемпіонаті України на три матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ. 28-річного півзахисника було вилучено у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії.

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв

На 75-й хвилині зустрічі Патрік, після фолу Євгена Банади, вирішив вдарити опонента і залишив свою команду у меншості. Це перше вилучення бразильця у футболці Шахтаря. Для Алана цей матч був 103-м у складі "гірників" – в активі гравця 9 голів і 18 асистів.

До слова, поєдинок проти Олександрії закінчився безгольовою нічиєю. Шахтар з 34-ма очками продовжує лідирувати в УПЛ, Олександрія набравши 20 балів йде п’ятою.

Шахтар і Каштру: перші штрихи

blog_ava
"Між мною і Шевченком є дещо спільне, а Тайсон забив краще, ніж я". Правила життя Марко ван Бастена
11:00
10018
Теги
Олександрія Олександрія КДК УАФ Шахтар - Олександрія Алан Патрік Алан Патрік Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
14
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук