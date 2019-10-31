Алан Патрік дискваліфікований на три матчі

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік отримав покарання за неспортивну поведінку у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії.

Бразильський футболіст донецького Шахтаря Алан Патрік відсторонений від участі в чемпіонаті України на три матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ. 28-річного півзахисника було вилучено у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії.

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На 75-й хвилині зустрічі Патрік, після фолу Євгена Банади, вирішив вдарити опонента і залишив свою команду у меншості. Це перше вилучення бразильця у футболці Шахтаря. Для Алана цей матч був 103-м у складі "гірників" – в активі гравця 9 голів і 18 асистів.

До слова, поєдинок проти Олександрії закінчився безгольовою нічиєю. Шахтар з 34-ма очками продовжує лідирувати в УПЛ, Олександрія набравши 20 балів йде п’ятою.

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