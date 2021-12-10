"Дуже щасливий, що підписав новий контракт і ще чотири роки представлятиму Шахтар. Це особливий момент у моїй кар'єрі. Хочу подякувати клубові за довіру, за те, що запропонували продовжити співпрацю. Намагатимусь тішити вболівальників і всіх співробітників клубу своєю грою та допомагати Шахтарю вигравати нові титули.

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Мій перший контракт із Шахтарем було підписано 10 років тому. Тоді я прийшов до клубу дуже молодим, сьогодні ж я досвідченіший, виграв кілька титулів, позаду чимало матчів у футболці Шахтаря. Зараз усе геть інакше, проте, як і тоді, почуваюся дуже щасливим. Моя родина повністю адаптувалася в Україні, а сам я завжди намагаюсь віддаватися на полі на всі сто, демонструвати свій футбол, аби досягати цілей, які ставить собі наш клуб. Своїм футболом намагатимусь і надалі заробляти дедалі більше довіри.

Найпам'ятніший матч у складі Шахтаря? Було чимало матчів, багато запам'ятались, тож обрати один дуже складно. Звичайно, Класичне з Динамо – це особливі ігри, які приносили нам чемпіонства. Завжди добре, коли перемагаєш і здобуваєш титули, домагаєшся важливих перемог, у тому числі в Лізі чемпіонів. Ці матчі залишаться в моїй пам'яті назавжди", – наводить слова Патріка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Патрік приєднався до Шахтаря у 2011-му. Загалом у його активі 178 матчів, 26 голів і 13 титулів. Має Алан і досвід оренд – окремий період грав за бразильскі клуби (Інтернасьйонал, Фламенго і Палмейрас).

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