Алан Патрік: Соломон – чудове поповнення

Хавбек "гірників" Алан Патрік поділився враженнями від гри новачка Шахтаря Манора Соломона.

"Враження від Соломона? Чудове поповнення. Вчора був його дебютний матч, він забив перший гол – відмінно! Не маю сумнівів, що цей якісний футболіст стане важливим елементом у команді.

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Якщо говорити щодо наших кондицій, то є ще тиждень зборів, аби краще підготуватися, а контрольні зустрічі саме потрібні і для фізичної форми, і з точки зору роботи над тактикою. Упевнений, до першого поєдинку сезону ми будемо цілковито готові", – цитує Алана Патріка офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, у товариському матчі Шахтаря проти Леха Манор Соломон відзначився дебютним голом за "гірників", а також віддав першу результативну передачу.