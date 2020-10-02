"Група смерті? Безсумнівно, дуже складна група. Проте ми чудово знаємо, що в Лізі чемпіонів чимало суперкваліфікованих клубів. Я гадаю, простих груп немає. Звісно, це великий виклик для нас. Буде складно, ми повинні підготуватись якнайкраще, щоб справді гідно проявити себе з такими великими суперниками.

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Це жеребкування. Тим воно й цікаве: ніколи не знаєш, що буде. Тому немає жодної різниці, збіглися чи ні мої очікування. Як я і сказав, завжди складно. Зараз слід старанно готуватися, концентруватися на нашій команді, нашій роботі та грі. Намагатимемось виступити добре.

Група, напевне, важча, ніж минулого сезону. Однак вже як є. Ти ніколи не знаєш, що станеться в майбутньому. Докладатимемо всіх зусиль. Слід думати про себе й вивчити всіх суперників. Віримо у свої сили та власну роботу. Провели гарний минулий сезон, зараз – новий сезон і новий виклик. Завжди непросто, але ми намагатимемось досягати наших цілей", – цитує Алана Патріка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, суперниками Шахтаря на груповому етапі ЛЧ стали Реал, Інтер та Борусія М.

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