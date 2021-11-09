Півзахисник Шахтаря Алан Патрік відреагував на інформацію про своє повернення у чемпіонат Бразилії.

"Хочу пояснити, що мені дуже добре тут, у Шахтарі. Всім відомо, як я люблю Фламенго, але я сповнений рішучості допомогти своєму нинішньому клубу виграти більше титулів.

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Жодного разу жоден із моїх представників не говорив із "червоно-чорними" про можливий трансфер", – цитує Патріка Globo.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Шахтар з Сантоса у липні 2011 року за 4 млн євро. Довгий час він не міг закріпитися в основі і грав в орендах за Інтернасьйонал, Палмейрас і Фламенго. У поточному сезоні провів за "помаранчево-чорних" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 6 результативних передач.

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