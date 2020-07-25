Алан Патрік: Після оренди у Фламенго не хотів повертатися в Шахтар

"Я тривалий час знаходився у Бразилії – чотири з половиною роки. Перший приїзд в Україну залишив не дуже хороші спогади. У мене було мало можливостей. Тому я вирішив повернутися до Бразилії. Я добре проявив себе у Фламенго.

Соломон оцінив свій дебютний сезон в Україні

Коли оренда закінчилася, я відчував, що хочу залишитися, не хочу повертатися в Україну, адже перший приїзд був невдалим. Але зі мною поспілкувалися, сказали, що у команді багато що змінилося, вона навіть переїхала в інше місто. Я повернувся, адже у мене був контракт, хоча й не хотів. Все склалося добре, мені вдалося адаптуватися. Я в Шахтарі вже 4 роки.

У Бразилії я найкраще виступав за Фламенго. У Європі, в Шахтарі зараз я провів свій найкращий сезон. Навіть з точки зору ігрового часу. Я буду продовжувати старанно працювати, щоб залишатися на високому рівні, виправдовувати очікування і допомагати Шахтарю в досягненні цілей", – сказав Патрік у коментарі виданню Fox Sports.

Нагадаємо, "гірники" у 2011 році заплатили Сантосу за півзахисника 4 млн євро, однак той грав лише за дубль і не надто виділявся. Почалася низка оренд на батьківщині – Інтернасьйонал, Палмейрас, Фламенго. Лише в останньому клубі Патрік довів, що гідний виступати на найвищому рівні. У поточному сезоні провів за Шахтар 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.

"Протасова плавили давно": після відставки залишив телефон, заліг на дно в Греції і "підсиджував" Луческу в Шахтарі