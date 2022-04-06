Алан Патрік не планує повертатись до України – лідер Шахтаря знайшов новий клуб у Бразилії
Півзахисник Шахтаря Алан Патрік має намір втекти з України через війну, яку розв'язали росіяни.
Алан Патрік має намір перебратись до Інтернасьйоналя з Шахтаря, проте переговори між клубами можуть ускладнитись, повідомляє O Globo.
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Зазначається, що гравець має намір перейти не на правах оренди, а здійснити повноцінний трансфер. Перехід мають узгодити до 12 квітня – останній день, коли можна завершити угоди з трансферів представників УПЛ до Бразилії.
Додамо, що Алан Патрік провів за Шахтар 20 матчів у цьому сезоні, у яких записав до свого активу 4 голи та 6 асистів.
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