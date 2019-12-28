Алан Патрік може перейти у Фламенго

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік всерйоз зацікавив бразильський Фламенго.

Фіналіста Клубного чемпіонату світу хоче знову бачити у своєму складі Алана Патріка, повідомив у своєму Твіттері журналіст Ренато Роваї.

Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії

Футболіст вже виступав у складі Фламенго на правах оренди з червня 2015 по грудень 2016- го, відігравши 58 матчів і забивши 13 голів.

У нинішньому сезоні 28-річний гравець зіграв 21 поєдинок у складі "гірників", в яких відзначився чотирма голами.

Історичне чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, повний провал у єврокубках – яким був 2019 рік для українського футболу