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Алан Патрік може перейти у Фламенго

17:29 726 Читать на русском
Алан Патрік може перейти у Фламенго
Алан Патрік / фото: Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік всерйоз зацікавив бразильський Фламенго.

Фіналіста Клубного чемпіонату світу хоче знову бачити у своєму складі Алана Патріка, повідомив у своєму Твіттері журналіст Ренато Роваї.

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Футболіст вже виступав у складі Фламенго на правах оренди з червня 2015 по грудень 2016- го, відігравши 58 матчів і забивши 13 голів.

У нинішньому сезоні 28-річний гравець зіграв 21 поєдинок у складі "гірників", в яких відзначився чотирма голами.

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Трансфери Алан Патрік Алан Патрік Шахтар Шахтар Фламенго Фламенго Трансфери Шахтаря
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