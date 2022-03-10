Півзахисник Шахтаря Алан Патрік має кілька варіантів продовження кар'єри після початку війни в Україні.

Інтернасьйонал отримав пропозицію підписати Алана Патріка, повідомляє Portal do Colorado. Також у послугах бразильця зацікавлені Фламенго, Сантос та Сан-Паулу.

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Хавбек разом зі своїм агентом мають обрати найкращий варіант продовження кар'єри. Нагадаємо, нещодавно ФІФА дозволила іноземцям з УПЛ безперешкодно виступати за інші команди до 30 червня цього року через війну в Україні. Після цього футболісти повинні повернутися в клуби, яким належать.

Додамо, що Алан Патрік провів за Шахтар 20 матчів у цьому сезоні, у яких записав до свого активу 4 голи та 6 асистів.

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