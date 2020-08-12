Алан Патрік: Будемо намагатися нейтралізувати Інтер, не втрачаючи свій стиль гри

"Ті умови, в яких ми грали, швидкий гол, дозволили нам грати зі ще більшою легкістю та спокоєм. Потім ми змогли забити ще голи.

Шахтар – Базель: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Будь-який гравець мріє виступати на таких стадіях таких турнірів. Завдяки щоденній роботі нам вдалося пройти далі. Ми проаналізуємо суперника (Інтер – прим.), подивимося відео. Вивчимо його сильні та слабкі сторони. Та, не втрачаючи свій стиль гри, будемо намагатися нейтралізувати суперника", – сказав Патрік на прес-конференції після матчу в Гельзенкірхені.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено здолав швейцарський Базель з рахунком 4:1 і вийшов до півфіналу турніру, де зустрінеться з міланським Інтером. Алан Патрік зумів відзначитись голом з пенальті на 75-й хвилині.

Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи