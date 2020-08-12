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Алан Патрік: Будемо намагатися нейтралізувати Інтер, не втрачаючи свій стиль гри

08:26 - Читать на русском
Алан Патрік: Будемо намагатися нейтралізувати Інтер, не втрачаючи свій стиль гри
Алан Патрік / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився очікуваннями від півфінального єврокубкового протистояння з міланським Інтером.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

"Ті умови, в яких ми грали, швидкий гол, дозволили нам грати зі ще більшою легкістю та спокоєм. Потім ми змогли забити ще голи.

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Будь-який гравець мріє виступати на таких стадіях таких турнірів. Завдяки щоденній роботі нам вдалося пройти далі. Ми проаналізуємо суперника (Інтер – прим.), подивимося відео. Вивчимо його сильні та слабкі сторони. Та, не втрачаючи свій стиль гри, будемо намагатися нейтралізувати суперника", – сказав Патрік на прес-конференції після матчу в Гельзенкірхені.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено здолав швейцарський Базель з рахунком 4:1 і вийшов до півфіналу турніру, де зустрінеться з міланським Інтером. Алан Патрік зумів відзначитись голом з пенальті на 75-й хвилині.

Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи

Джерело: Футбол 24
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Теги
Ліга Європи Шахтар - Базель Шахтар Шахтар Базель Базель Інтер Інтер Алан Алан Патрік
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