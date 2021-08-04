"Завжди круто забивати, приємно допомагати команді. Сьогодні мені вдалося забити у ворота суперника. Всій команді вдалося сьогодні показати гідний футбол. Звичайно, це лише перший крок до нашої мети, ще є матч-відповідь у Києві. Ми повинні бути на 100% сконцентрованими, щоб провести ще один хороший матч вдома і пройти далі. Але перший крок уже зроблений.

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Ми повинні залишатися уважними, незалежно від того, чи перебуває хтось із нас безпосередньо на полі або очікує на лавці запасних. Мій гол – це був відпрацьований епізод. Наше порозуміння між собою допомогло забити цей м'яч. Я розумів, що потрібно бігти на дальню стійку. Це важливий гол, важлива перемога. Я думаю, всі гравці провели хороший матч і допомогли команді.

Ми створювали моменти. Було видно, що обидві команди вивчали один одного, знали, чого очікувати. Пропустивши перший м'яч, наша команда не опустила руки і продовжувала контролювати гру. Ми зрівняли рахунок, повернулися в гру, це було важливо психологічно, а потім змогли забити і другий м'яч. Тому можу команду привітати", – сказав Патрік у ефірі ТК Футбол.

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