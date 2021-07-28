Алаба здав позитивний тест на коронавірус
14:06 - Читать на русском
Мадридський Реал продовжує страждати через COVID-19.
Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що Алаба здав позитивний тест на COVID-19.
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Як і у випадку з Бензема, мадридський клуб не повідомив деталі стану свого гравця. 29-річний оборонець лише цього літа перейшов до Реала на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 5 років.
Додамо, що офіційний сезон для Реала розпочнеться 14 серпня гостьовим матчем проти Алавеса в рамках Ла Ліги.
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