Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що Алаба здав позитивний тест на COVID-19.

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Як і у випадку з Бензема, мадридський клуб не повідомив деталі стану свого гравця. 29-річний оборонець лише цього літа перейшов до Реала на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 5 років.

Додамо, що офіційний сезон для Реала розпочнеться 14 серпня гостьовим матчем проти Алавеса в рамках Ла Ліги.

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