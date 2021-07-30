Стали відомі фінансові деталі переходу Девіда Алаби з Баварії в мадридський Реал. 29-річний захисник, який може зіграти і в центрі поля, підписав контракт з "вершковими" до літа 2026-го.

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Це дозволило колишньому гравцю Баварії пристойно заробити. Лише за підписання контракту з мадридцями на банківський рахунок австрійця перерахували 17,7 млн євро, а сім'я Алаби отримала 6,3 мільйона. Непогано перепало і агенту – Піні Захаві збагатився на 5,2 млн.

Зарплатня Алаби в Реалі складе 19,47 млн євро на рік (раніше іспанські ЗМІ повідомляли про 12 млн). Відповідно, за 5 років у Мадриді Девід отримає більше 115 мільйонів євро (з урахуванням підписного бонусу), повідомляє Spiegel.

Нагадаємо, австрієць віддав Баварії 12 років кар'єри, двічі вигравши Лігу чемпіонів та 10 разів – Бундеслігу. У футболці Реала, який готується до нового сезону, Алаба ще не провів жодного матчу.

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