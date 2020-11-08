Як відомо, у матчі 7-го туру Бундесліги Баварія на виїзді переграла дортмундську Борусію з рахунком 3:2. Перший гол мюнхенців забив Девід Алаба – 28-річний захисник у доданий до першого тайму час зі штрафного зрівняв рахунок у матчі.

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Для оборонця "Ротен" ця перемога стала 200-ю у Бундеслізі. Для цього австрійцю знадобилося 272 гри. Цей показник є рекордним для Бундесліги.

Нагадаємо, Алаба потрапив у структуру Баварії у 2008 році. З цього часу він лише на півроку відправлявся в оренду у Хоффенхайм (у сезоні 2010/11). У поточному сезоні провів за мюнхенців 10 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 65 млн євро. До слова, Девід вперто відмовляється підписувати зі своєю командою новий контракт, який закінчується влітку 2021 року.

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