Алаба відновився після травми та повернувся до загальної групи Баварії – мюнхенці мають інші зіркові втрати

Захисник Баварії Давід Алаба зможе зіграти в матчі 6-го туру Бундесліги проти Падерборна.

Алаба відновився після травми та зможе допомогти Баварії у матчі проти Падерборна, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

Бундестім без Баварії – як би виглядала збірна Німеччини під час бойкоту Хьонесса

Нагадаємо, Алаба отримав травму напередодні матчу 4-го туру Бундесліги проти РБ Лейпциг (1:1). В австрійця був діагностований розрив м'язового волокна в області привідного м'язу лівого стегна. Зазначається, що Баварії не зможе допомогти Іван Перішіч, який захворів на грип.

Матч Падерборн – Баварія відбудеться сьогодні, 28-го вересня, початок гри о 16:30.

"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкот