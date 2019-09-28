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Алаба відновився після травми та повернувся до загальної групи Баварії – мюнхенці мають інші зіркові втрати

14:28 44 Читать на русском
Алаба відновився після травми та повернувся до загальної групи Баварії – мюнхенці мають інші зіркові втрати
Давід Алаба / AS

Захисник Баварії Давід Алаба зможе зіграти в матчі 6-го туру Бундесліги проти Падерборна.

 

Алаба відновився після травми та зможе допомогти Баварії у матчі проти Падерборна, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

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Нагадаємо, Алаба отримав травму напередодні матчу 4-го туру Бундесліги проти РБ Лейпциг (1:1). В австрійця був діагностований розрив м'язового волокна в області привідного м'язу лівого стегна. Зазначається, що Баварії не зможе допомогти Іван Перішіч, який захворів на грип.

Матч Падерборн – Баварія відбудеться сьогодні, 28-го вересня, початок гри о 16:30.

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Давід Алаба Давід Алаба Іван Перішіч Іван Перішіч Баварія Баварія Німеччина Падерборн - Баварія
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